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26 июня 11:31
автор: Артур Гичунцев

Хоккеист московского «Динамо» Сергеев обвиняется в захвате барбершопа

По информации следствия, инцидент произошел в сентябре 2019 года.

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев может оказаться за решеткой. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, в сентябре 2019 года хоккеист бело-голубых, а также два молодых человека (Денис Переславцев и Андрей Артемьев) «самовольно и вопреки законным требованиям» захватили парикмахерский салон Room BarberShop, расположенный в Нижнекамске.

Отмечается, что владелец заведения Андрей Белоусов задолжал деньги Сергееву. Игрок «Динамо» несколько раз пытался вернуть свои средства, но Белоусов утверждал, что денег нет.

«Следователи считают, что тогда Сергеев и Артемьев заставили Белоусова отдать в счет долга парикмахерский салон и поставить его управляющим Переславцева», – говорится в сообщении источника.

Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил хоккеисту, а также двум молодым людям обвинение в самоуправстве (ч.2 статьи 330 УК РФ).

Добавим, что все трое фигурантов дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Что касается Сергеева, то 29-летний защитник перешел в «Динамо» из «Нефтехимика», а его контракт действует до 2022 года.

источник: «БИЗНЕС Online»
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