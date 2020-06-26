Хоккеист московского «Динамо» Сергеев обвиняется в захвате барбершопа

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев может оказаться за решеткой. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, в сентябре 2019 года хоккеист бело-голубых, а также два молодых человека (Денис Переславцев и Андрей Артемьев) «самовольно и вопреки законным требованиям» захватили парикмахерский салон Room BarberShop, расположенный в Нижнекамске.

Отмечается, что владелец заведения Андрей Белоусов задолжал деньги Сергееву. Игрок «Динамо» несколько раз пытался вернуть свои средства, но Белоусов утверждал, что денег нет.

«Следователи считают, что тогда Сергеев и Артемьев заставили Белоусова отдать в счет долга парикмахерский салон и поставить его управляющим Переславцева», – говорится в сообщении источника.

Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил хоккеисту, а также двум молодым людям обвинение в самоуправстве (ч.2 статьи 330 УК РФ).