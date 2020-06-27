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27 июня 23:27
автор: Виктор Шарафудинов

Овечкин впервые после паузы провел тренировку на льду (видео)

НХЛ пока еще не определилась с точной датой рестарта сезона.

Официальный твиттер «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал видео первой после длительной паузы тренировки на льду капитана команды Александра Овечкина.

В данный момент хоккеисты НХЛ могут проводить занятия лишь в небольших группах, а ограничения тренировочного процесса должны быть сняты не ранее 10 июля.

Регулярный чемпионат был приостановлен из-за пандемии 12 марта, а позднее НХЛ приняла решение подвести итоги по среднему количеству очков в матчах, которые были сыграны до паузы. В борьбе за Кубок Стэнли впервые примут участие 24 команды. «Вашингтон» получил прямую путевку в основную сетку плей-офф и после рестарта сыграет в мини-турнире с «Бостоном», «Тампой» и «Филадельфией», чтобы определить порядок посева.

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 48 шайб в 68 матчах. Столько же голов на счету чешского форварда «Бостона» Давида Пастрняка.

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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