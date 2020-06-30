ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 июня 14:44
автор: Артур Гичунцев

Михайлов – про Петрова: Жаль, что так рано ушел. Было много задумок, и не все успел сделать

Он выступал за красно-синих с 1967 по 1981 год.

Сегодня, 30 июня легендарному форварду московского ЦСКА и сборной СССР Владимиру Петрову исполнилось бы 73 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)

Воспоминаниями о своем партнере по клубу и национальной команде поделился Борис Михайлов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)

«Владимир Петров был замечательным человеком. Выдающийся хоккеист. Он активно участвовал в политической жизни страны. Был активным гражданином. Очень много отдавал сил и здоровья хоккею. Хороший семьянин. Надежный друг. С ним ЦСКА процветал и добивался больших высот. Жаль, что так рано ушел из жизни. Было много задумок и не все успел сделать.

Историю жизни таких великих спортсменов нужно знать. Не только хоккеистам, и не только армейцам. Не зависимо от эмблемы на его груди, он был игроком мирового уровня. О нём нужно знать молодому поколению. Особенно тем, кто начинает свой путь в таком прекрасном спорте, как хоккей», – заявил двукратный олимпийский чемпион пресс-служба ЦСКА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)

источник: ХК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Microsoft закрывает все розничные магазины«Тамбов» примет зенитовцев без зрителей«Зенит» и «Крылья Советов» прошли тест на коронавирусРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Нападающий «Филадельфии» Воробьев вернулся в «Салават Юлаев»
Он покинул команду три года назад.
30.06.2020 15:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Михайлов – про Петрова: Жаль, что так рано ушел. Было много задумок, и не все успел сделать
Он выступал за красно-синих с 1967 по 1981 год.
30.06.2020 14:44
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Вариант с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду больше не рассматривается
В ближайшее время между НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) должно быть подписано соглашение о новом международном хоккейном календаре.
29.06.2020 23:24
Хоккей
Тестирование выявило 15 случаев заражения коронавирусом у игроков НХЛ
По состоянию на понедельник, 29 июня, в НХЛ было зарегистрировано более 250 игроков, приступивших к тренировкам.
29.06.2020 21:42
Хоккей
Источник: Гранлунд подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий Маркус Гранлунд подписал соглашение с «Салаватом Юлаевым».
29.06.2020 18:26
Хоккей
«Торпедо» подписало контракт с нападающим Кизимовым
Систему «Торпедо» пополнил нападающий молодежной сборной России Семен Кизимов.
29.06.2020 17:48
Хоккей
Бэйлен подписал новый контракт с «Трактором»
Он выступает за челябинский клуб с 2017 года.
29.06.2020 15:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Овечкин признан лучшим хоккеистом НХЛ, игравшим под восьмым номером
Он выступает в Северной Америке с 2005 года.
29.06.2020 12:20
Хоккей
Овечкин впервые после паузы провел тренировку на льду (видео)
НХЛ пока еще не определилась с точной датой рестарта сезона.
27.06.2020 23:27
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
НХЛ опубликовала очередность выбора игроков на предстоящем драфте
Он состоится по окончании Кубка Стэнли.
27.06.2020 09:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика