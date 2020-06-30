Михайлов – про Петрова: Жаль, что так рано ушел. Было много задумок, и не все успел сделать

Сегодня, 30 июня легендарному форварду московского ЦСКА и сборной СССР Владимиру Петрову исполнилось бы 73 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska) 30 Июн 2020 в 12:51 PDT

Воспоминаниями о своем партнере по клубу и национальной команде поделился Борис Михайлов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska) 30 Июн 2020 в 4:29 PDT

«Владимир Петров был замечательным человеком. Выдающийся хоккеист. Он активно участвовал в политической жизни страны. Был активным гражданином. Очень много отдавал сил и здоровья хоккею. Хороший семьянин. Надежный друг. С ним ЦСКА процветал и добивался больших высот. Жаль, что так рано ушел из жизни. Было много задумок и не все успел сделать.

Историю жизни таких великих спортсменов нужно знать. Не только хоккеистам, и не только армейцам. Не зависимо от эмблемы на его груди, он был игроком мирового уровня. О нём нужно знать молодому поколению. Особенно тем, кто начинает свой путь в таком прекрасном спорте, как хоккей», – заявил двукратный олимпийский чемпион пресс-служба ЦСКА.