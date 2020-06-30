«Локомотив» забраковал сценарий фильма об авиакатастрофе 2011 года

Пресс-служба ярославского «Локомотива» опубликовала официальное заявление клуба по поводу съемок документально-художественного фильма «Только «Локо» об авиакатастрофе 2011 года.

Крушение Як-42 под Ярославлем 7 сентября 2011 года унесло жизни 44 человек, включая игроков и тренеров основной команды «Локомотива», которые направлялись в Минск на матч чемпионата КХЛ против местного «Динамо».

Руководству ярославского клуба не понравился рабочий сценарий картины. Вот, что сказано в заявлении:

«В настоящее время в Ярославле анонсирована активная подготовка к съемкам документально-художественной киноленты с рабочим названием «Только «Локо». По замыслу авторов этот фильм должен быть посвящен памяти погибшей команды «Локомотив» и приурочен к 10-летней годовщине нашей общей трагедии.

Полгода назад авторы картины «Только «Локо» обратились в адрес ХК «Локомотив» с просьбой о содействии в съемках, предоставили синопсис и рабочий сценарий фильма. Внимательно изучив эти документы, руководством Клуба было принято решение отказать в поддержке в силу ряда объективных и весомых причин. Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды «Локомотив», признанной мировым сообществом одной из самых страшных в истории спорта.