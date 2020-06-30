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30 июня 17:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» забраковал сценарий фильма об авиакатастрофе 2011 года

В ярославском клубе считают, что трагедия не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций.

Пресс-служба ярославского «Локомотива» опубликовала официальное заявление клуба по поводу съемок документально-художественного фильма «Только «Локо» об авиакатастрофе 2011 года.

Крушение Як-42 под Ярославлем 7 сентября 2011 года унесло жизни 44 человек, включая игроков и тренеров основной команды «Локомотива», которые направлялись в Минск на матч чемпионата КХЛ против местного «Динамо».

Руководству ярославского клуба не понравился рабочий сценарий картины. Вот, что сказано в заявлении:

«В настоящее время в Ярославле анонсирована активная подготовка к съемкам документально-художественной киноленты с рабочим названием «Только «Локо». По замыслу авторов этот фильм должен быть посвящен памяти погибшей команды «Локомотив» и приурочен к 10-летней годовщине нашей общей трагедии.

Полгода назад авторы картины «Только «Локо» обратились в адрес ХК «Локомотив» с просьбой о содействии в съемках, предоставили синопсис и рабочий сценарий фильма. Внимательно изучив эти документы, руководством Клуба было принято решение отказать в поддержке в силу ряда объективных и весомых причин. Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды «Локомотив», признанной мировым сообществом одной из самых страшных в истории спорта.

ХК «Локомотив» со своей стороны не может запретить производство фильма, но, зная о настойчивости авторов при любых условиях реализовать свой замысел, мы продолжаем твердо стоять на своей позиции, которую также поддерживает значительная группа родственников погибших членов команды, выступающих категорически против подобной картины.

Вместе с тем наш Клуб открыто заявляет о готовности к диалогу с различными творческими объединениями и отдельными авторами относительно съемок художественных и документальных фильмов. В частности, мы поддерживаем начинание режиссера Елены Михеевой с циклом 30-минутных документальных фильмов, посвященных каждому из членов погибшей команды «Локомотив». Также мы готовы содействовать созданию полнометражного художественного фильма в том случае, если будет проведен национальный конкурс на лучший сценарий, получено полное одобрение со стороны родных и близких, а в качестве экспертов и консультантов картины выступят компетентные люди, глубоко пережившие трагедию сентября 2011 года.

Абсолютно уверены, что чудовищная катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций, беспринципного подхода к чувствам и мнению людей, которые понесли острую боль утраты. Необходимо сохранять добрые традиции творческого союза спорта и кинематографа, отраженные в лучших российских фильмах».

Снимать фильм «Только Локо» собирается ярославская компания «ЯрСинема». Режиссером должен стать Владимир Алеников, автор таких художественных фильмов как «Приключения Петрова и Васечкина», «Короли российского сыска», а также документального проекта «Пять вечеров с Олегом Табаковым».

источник: ХК «Локомотив»
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«Локомотив» забраковал сценарий фильма об авиакатастрофе 2011 года
В ярославском клубе считают, что трагедия не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций.
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