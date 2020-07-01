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01 июля 13:50
автор: Артур Гичунцев

Каарела, работавший в ЦСКА, пополнил тренерский штаб «Сибири»

В КХЛ он также тренировал хоккеистов СКА и «Локомотива».

Финский специалист Яри Каарела подписал контракт с «Сибирью», о чем сообщает клубная пресс-служба.

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Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir)

«Сезон 2010-2011 гг. стал для него первым в КХЛ: Яри начинал свою работу в «Локомотиве», а продолжил в Магнитогорском «Металлурге». После этого он провел сезон в «Атланте», два сезона в ЦСКА и один в СКА. С 2017 по 2020 год являлся тренером вратарей ХК «Сочи», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что Константин Капкайкин, ранее занимавший эту должность, продолжит работу в системе клуба.

источник: «Советский спорт»
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