Каарела, работавший в ЦСКА, пополнил тренерский штаб «Сибири»

Финский специалист Яри Каарела подписал контракт с «Сибирью», о чем сообщает клубная пресс-служба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir) 1 Июл 2020 в 3:20 PDT

«Сезон 2010-2011 гг. стал для него первым в КХЛ: Яри начинал свою работу в «Локомотиве», а продолжил в Магнитогорском «Металлурге». После этого он провел сезон в «Атланте», два сезона в ЦСКА и один в СКА. С 2017 по 2020 год являлся тренером вратарей ХК «Сочи», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что Константин Капкайкин, ранее занимавший эту должность, продолжит работу в системе клуба.