Овечкин – о розыгрыше Кубка Стэнли: Без зрителей будет тяжело, надеюсь, они будут на трибунах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о рестарте сезона в НХЛ, который начнется со стадии плей-офф.

Напомним, регулярный чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Не то что обидно, здесь уже ты ничего поделать не можешь. Все мы находимся в одной лодке, поэтому что нам говорят, то мы и делаем.

Надеюсь, что все будет хорошо, что зрители смогут присутствовать на трибунах, потому что без зрителей, понятное дело, будет тяжело играть. Но никто пока ничего не говорил, посмотрим, что будет дальше.

Вроде должны в ближайшие дни сказать, когда возобновится сезон. Сезон завершится, и после этого поедем домой. У нас по шесть человек тренируются, уже вторая неделя пошла», – цитирует Овечкина ТАСС.