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02 июля 14:10
автор: Артур Гичунцев

Источник: Анисин подозревается в пьяном ДТП

32-летний хоккеист известен по игре за московские «Динамо» и ЦСКА.

Российский форвард «Хумо» Михаил Анисин может лишиться прав, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.

Согласно источнику, его Мерседес был обнаружен в поселке Козлово (Тверская область) в разбитом состоянии. Очевидцы утверждают, что автомобиль снес столб электропередач. При этом никто не видел водителя, который скрылся с места ДТП, однако, в багажнике обнаружили хоккейные клюшки.

«Зато местные в этот день хорошо запомнили, как Анисин закупался в местном магазинчике алкоголем. Когда полицейские пришли домой к его семье, то родные Михаила отрапортовали, что понятия не имеют, кто был за рулём. А сам хоккеист срочно уехал в Москву, якобы по очень важным делам», – говорится в сообщении источника.

В минувшем сезоне ВХЛ 32-летний нападающий отыграл за узбекский клуб 34 матча, забросил 6 шайб и отдал 14 результативных передач при 37 минутах штрафного времени. В плей-офф он провел 11 матчей и отдал шесть голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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