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02 июля 14:58
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Локомотива» Афанасьев стал игроком «Северстали»

Примечательно, что в апреле он продлил контракт с клубом на два сезона.

Защитник ярославского «Локомотива» Максим Афанасьев продолжит карьеру в «Сибири».

Сегодня, 2 июля он подписал трудовой договор, о чем информирует клубная пресс-служба. Другие детали сделки не раскрываются.

Добавим, что в минувшем сезоне «регулярки» 22-летний игрок провел 23 матча и набрал 2 (1+1) очка.

источник: ХК «Сибирь»
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