Защитник «Локомотива» Афанасьев стал игроком «Северстали»

Защитник ярославского «Локомотива» Максим Афанасьев продолжит карьеру в «Сибири».

Сегодня, 2 июля он подписал трудовой договор, о чем информирует клубная пресс-служба. Другие детали сделки не раскрываются.

Состав ХК «Северсталь» пополнил защитник ХК «Локомотив» Максим Афанасьев.



Возраст: 22 года

Амплуа: защитник

Хват: Левый

Гражданство: Россия

Вес: 84 кг.

Рост: 183 см. pic.twitter.com/DextcH4Dz3 — HC Severstal (@severstalclub) July 2, 2020

Добавим, что в минувшем сезоне «регулярки» 22-летний игрок провел 23 матча и набрал 2 (1+1) очка.