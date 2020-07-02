Защитник «Локомотива» Афанасьев стал игроком «Северстали»

Защитник ярославского «Локомотива» Максим Афанасьев продолжит карьеру в «Сибири».
Сегодня, 2 июля он подписал трудовой договор, о чем информирует клубная пресс-служба. Другие детали сделки не раскрываются.
Состав ХК «Северсталь» пополнил защитник ХК «Локомотив» Максим Афанасьев.— HC Severstal (@severstalclub) July 2, 2020
Возраст: 22 года
Амплуа: защитник
Хват: Левый
Гражданство: Россия
Вес: 84 кг.
Рост: 183 см. pic.twitter.com/DextcH4Dz3
Добавим, что в минувшем сезоне «регулярки» 22-летний игрок провел 23 матча и набрал 2 (1+1) очка.