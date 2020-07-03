ФХР признала ЦСКА чемпионом России. СКА и «Ак Барс» разделили второе место

«В сезоне 2019/20 по решению ФХР и КХЛ установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно которому:

Вот, что сказано в сообщении Федерации хоккея России

«Ак Барс» и СКА разделили второе место, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.

Федерация хоккея России объявила московский ЦСКА чемпионом России 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

- основополагающим является принцип спортивной справедливости,

- учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф,

- принимаются в расчет все доступные статистические данные,

- положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.

Итоги Чемпионата России по хоккею сезона 2019/20:

1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.

3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.

1. ЦСКА – 94

2. «Ак Барс»/СКА – 93

3. «Динамо» М – 82

4. «Сибирь» – 74

5. «Салават Юлаев» – 68

6. «Авангард» – 83

7. «Автомобилист» – 78

8. «Спартак» – 77

9. «Локомотив» – 73

10. «Металлург» – 65

11. «Витязь» – 65

12. «Торпедо» – 64

13. «Нефтехимик» – 64

14. «Амур» – 62

15. ХК «Сочи» – 59

16. «Северсталь» – 58

17. «Трактор» – 56

18. «Адмирал» – 56

Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина был прерван после первого раунда из-за пандемии коронавируса.