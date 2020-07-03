ФХР признала ЦСКА чемпионом России. СКА и «Ак Барс» разделили второе место

Федерация хоккея России объявила московский ЦСКА чемпионом России 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.
«Ак Барс» и СКА разделили второе место, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.
Бронзовые медали – у московского «Динамо».
Вот, что сказано в сообщении Федерации хоккея России
«В сезоне 2019/20 по решению ФХР и КХЛ установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно которому:
- основополагающим является принцип спортивной справедливости,
- учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф,
- принимаются в расчет все доступные статистические данные,
- положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.
Итоги Чемпионата России по хоккею сезона 2019/20:
1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.
3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.
1. ЦСКА – 94
2. «Ак Барс»/СКА – 93
3. «Динамо» М – 82
4. «Сибирь» – 74
5. «Салават Юлаев» – 68
6. «Авангард» – 83
7. «Автомобилист» – 78
8. «Спартак» – 77
9. «Локомотив» – 73
10. «Металлург» – 65
11. «Витязь» – 65
12. «Торпедо» – 64
13. «Нефтехимик» – 64
14. «Амур» – 62
15. ХК «Сочи» – 59
16. «Северсталь» – 58
17. «Трактор» – 56
18. «Адмирал» – 56
Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина был прерван после первого раунда из-за пандемии коронавируса.