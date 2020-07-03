ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июля 13:25
автор: Виктор Шарафудинов

ФХР признала ЦСКА чемпионом России. СКА и «Ак Барс» разделили второе место

Сезон в Континентальной хоккейной лиги не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Федерация хоккея России объявила московский ЦСКА чемпионом России 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

«Ак Барс» и СКА разделили второе место, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.

Бронзовые медали – у московского «Динамо».

Вот, что сказано в сообщении Федерации хоккея России

«В сезоне 2019/20 по решению ФХР и КХЛ установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно которому:

- основополагающим является принцип спортивной справедливости,

- учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф,

- принимаются в расчет все доступные статистические данные,

- положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.

Итоги Чемпионата России по хоккею сезона 2019/20:

1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.

3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.

1. ЦСКА – 94

2. «Ак Барс»/СКА – 93

3. «Динамо» М – 82

4. «Сибирь» – 74

5. «Салават Юлаев» – 68

6. «Авангард» – 83

7. «Автомобилист» – 78

8. «Спартак» – 77

9. «Локомотив» – 73

10. «Металлург» – 65

11. «Витязь» – 65

12. «Торпедо» – 64

13. «Нефтехимик» – 64

14. «Амур» – 62

15. ХК «Сочи» – 59

16. «Северсталь» – 58

17. «Трактор» – 56

18. «Адмирал» – 56

Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина был прерван после первого раунда из-за пандемии коронавируса.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лучшим игроком «Урала» в июне признан Юрий Бавин«Оренбург» получит второе техническое поражение подрядДинамовцы полетели в Сочи оптимальным составомЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
ФХР признала ЦСКА чемпионом России. СКА и «Ак Барс» разделили второе место
Сезон в Континентальной хоккейной лиги не был доигран из-за пандемии коронавируса.
03.07.2020 13:25
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Седлак на три года продлил контракт с «Трактором»
Чешский нападающий перешел в челябинскую команду прошлым летом.
03.07.2020 12:37
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший тренер СКА Коротышев подписал контракт с «Металлургом»
Он провел в питерском клубе четыре года.
02.07.2020 15:50
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Локомотива» Афанасьев стал игроком «Северстали»
Примечательно, что в апреле он продлил контракт с клубом на два сезона.
02.07.2020 14:58
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Источник: Анисин подозревается в пьяном ДТП
32-летний хоккеист известен по игре за московские «Динамо» и ЦСКА.
02.07.2020 14:10
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Овечкин – о розыгрыше Кубка Стэнли: Без зрителей будет тяжело, надеюсь, они будут на трибунах
По информации СМИ, плей-офф стартует в августе.
02.07.2020 09:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Каарела, работавший в ЦСКА, пополнил тренерский штаб «Сибири»
В КХЛ он также тренировал хоккеистов СКА и «Локомотива».
01.07.2020 13:50
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Трактор» договорился с Гикой о продлении контракта
Чешский хоккеист выступает за команду из Челябинска с 2019 года.
01.07.2020 13:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» забраковал сценарий фильма об авиакатастрофе 2011 года
В ярославском клубе считают, что трагедия не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций.
30.06.2020 17:37
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Трое хоккеистов покинули «Сочи»
В прошлом сезоне команда заняла девятое место в Западной конференции и не попала в плей-офф.
30.06.2020 16:22
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика