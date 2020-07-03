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03 июля 15:07
автор: Виктор Шарафудинов

Президент ЦСКА поздравил болельщиков с «заслуженной победой в чемпионате России»

ФХР объявила московский клуб чемпионом страны, хотя сезон в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что армейцы были заслуженно признаны чемпионами России. Такое решение сегодня приняла ФХР.

«ЦСКА готовился к полноценному сезону, но, к сожалению, пандемия приостановила поход за вторым Кубком Гагарина, – заявил Есмантович в интервью «РИА Новости». – С пониманием относимся к этому чемпионству и очень довольны и рады, потому что клуб это заслужил. Хотя многие скептики говорят о том, что чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина должна быть одна команда, ЦСКА всегда был категорически против этой версии.

Мы прекрасно понимаем, что «регулярка» и Кубок Гагарина отличаются спортивной составляющей, и, по сути, это два самостоятельных турнира. Мы выиграли «регулярку», прошли первый круг плей-офф, стремились играть в каждом матче на победу. И этого достаточно, мне кажется, для того, чтобы федерация приняла разумное решение. Поздравляем всех болельщиков с нашей заслуженной победой в чемпионате России».

Казанский «Ак Барс» и петербургский СКА разделили второе место, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.

Бронзовые медали – у московского «Динамо».

Розыгрыш Кубка Гагарина был прерван после первого раунда плей-офф. Позже КХЛ из-за пандемии приняла решение досрочно завершить сезон, но при этом не стала объявлять чемпиона.

источник: «РИА Новости»
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Президент ЦСКА поздравил болельщиков с «заслуженной победой в чемпионате России»
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