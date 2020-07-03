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03 июля 20:05

Агент Трямкина: Будем работать, чтобы заключить сделку «Ванкувером»

Российский защитник Никита Трямкин может вернуться в «Ванкувер Кэнакс».

«Агент Никиты Трямкина Тодд Даймонд: Мы будем работать, чтобы заключить сделку «Кэнакс», - написал в своем твиттере журналист TSN Рик Даливал.

Напомним, что 25-летний защитник в 2014 году был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфта под общим 66-м номером, а в марте 2016 года подписал двухлетний контракт с «Кэнакс», по окончании которого вернулся в «Автомобилист», подписав с клубом из Екатеринбурга трехлетнее соглашение.

Всего за два сезона в НХЛ Трямкин провел в НХЛ 2015 году 79 матчей за «Ванкувер» записав на свой счет 11 (3+8) очков.

источник: Twitter.com
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