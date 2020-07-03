Александр Медведев: ЦСКА стал чемпионом России абсолютно заслуженно

- Хоть чемпионом стал и не СКА, я считаю, что это правильно. ЦСКА стал чемпионом России абсолютно заслуженно, - приводит слова Медведева ТАСС.

В пятницу Федерация хоккея России объявила московский ЦСКА чемпионом России 2020 года. «Ак Барс» и СКА разделили второе место, поскольку обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали достались московскому «Динамо».

Напомним, что чемпионат КХЛ был приостановлен 17 марта после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Впоследствии было принято решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.