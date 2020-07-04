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04 июля 10:59
автор: Виктор Шарафудинов

Доус может стать игроком «Ак Барса»

В двух прошлых сезонах канадский нападающий сборной Казахстана выступал за «Автомобилист».

35-летний форвард Найджел Доус может продолжить карьеру в казанском «Ак Барсе».

«К Доусу есть интерес со стороны тройки ведущих клубов КХЛ. «Ак Барс» – один из них. Ждем конкретных предложений», – заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев в интервью «БИЗНЕС Online».

В минувшем сезоне в «Автомобилисте» Доус заработал 150 миллионов рублей, но в «Ак Барсе» готов пойти на существенное снижение зарплаты.

В конце апреля форвард стал свободным агентом после того, как «Автомобилист» не стал продлевать с ним соглашением.

Бывший игрок «Рейнджерс», «Калгари» и других клубов НХЛ Доус с 2011 по 2018 годы выступал в КХЛ за казахстанский «Барыс», а затем перешел в «Автомобилист».

В минувшем сезоне Найджел набрал 51 очко (20+31) в 64 матчах за команду из Екатеринбурга. Всего на его счету в КХЛ 547 игр и 501 очков (267+234).

источник: «БИЗНЕС Online»
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