Доус может стать игроком «Ак Барса»

35-летний форвард Найджел Доус может продолжить карьеру в казанском «Ак Барсе».

«К Доусу есть интерес со стороны тройки ведущих клубов КХЛ. «Ак Барс» – один из них. Ждем конкретных предложений», – заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев в интервью «БИЗНЕС Online».

В минувшем сезоне в «Автомобилисте» Доус заработал 150 миллионов рублей, но в «Ак Барсе» готов пойти на существенное снижение зарплаты.

В конце апреля форвард стал свободным агентом после того, как «Автомобилист» не стал продлевать с ним соглашением.

Бывший игрок «Рейнджерс», «Калгари» и других клубов НХЛ Доус с 2011 по 2018 годы выступал в КХЛ за казахстанский «Барыс», а затем перешел в «Автомобилист».