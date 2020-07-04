«Сент-Луис» приостановил тренировки из-за коронавируса у хоккеистов

The Athletic сообщает, что чемпион НХЛ «Сент-Луис» до понедельника приостановил тренировки из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом.

Последнее на данный момент занятие хоккеистов «Блюз» состоялось в четверг 2 июля, а вчера они на лед уже не выходили. Ни имен заразившихся, ни даже общего количества зафиксированных случаев инфекции источник не сообщает.

Команда возобновила тренировки 22 июня. Игроки занимались на льду группами по шесть человек.

В американской прессе называли 13 июля ориентировочной датой открытия полноценных тренировочных лагерей, однако НХЛ пока не подтвердила эту информацию.

В составе «Сент-Луиса» выступают двое российских нападающих – Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.