НХЛ опубликовала список 16 лучших защитников. Россиянам места не нашлось

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список 16 лучших защитников их тех команд, которые примут участие в рестарте сезона. Ни одного россиянина в этом рейтинге не оказалось.
Вот как выглядит весь список:
1. Виктор Хедман («Тампа», Швеция) – 202 очка
2. Роман Йоси («Нэшвилл», Швейцария) – 194
3. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – 185
4. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис», Канада) – 142
5. Крис Летанг («Питтсбург», Канада) – 140
6. Сет Джонс («Коламбус», США) – 124
7. Марк Джордано («Калгари», Канада) – 88
8. Кейл Макар («Колорадо», Канада) – 86
9. Джейккоб Слэвин («Каролина», США) – 85
10. Ши Уэбер («Монреаль», Канада) – 81
11. Райан Сутер («Миннесота», США) – 68
12. Куинн Хьюз («Ванкувер», США) – 56
13. Колтон Парайко («Сент-Луис», Канада) – 52
14. Чарли Макэвой («Бостон», США) – 41
15. Даги Хэмилтон («Каролина», Канада) – 35
16. Йон Клингберг («Даллас», Швеция) – 33
Каждый из авторов англоязычной версии сайта НХЛ выбирал 16 лучших защитников по своему мнению. За первое место давалось 16 очков, за второе – 15 и т.д.