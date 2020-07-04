НХЛ опубликовала список 16 лучших защитников. Россиянам места не нашлось

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список 16 лучших защитников их тех команд, которые примут участие в рестарте сезона. Ни одного россиянина в этом рейтинге не оказалось.

Вот как выглядит весь список:

1. Виктор Хедман («Тампа», Швеция) – 202 очка

2. Роман Йоси («Нэшвилл», Швейцария) – 194

3. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – 185