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04 июля 14:53
автор: Виктор Шарафудинов

НХЛ опубликовала список 16 лучших защитников. Россиянам места не нашлось

В борьбе за Кубок Стэнли в нынешнем году примут участие 24 команды.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список 16 лучших защитников их тех команд, которые примут участие в рестарте сезона. Ни одного россиянина в этом рейтинге не оказалось.

Вот как выглядит весь список:

1. Виктор Хедман («Тампа», Швеция) – 202 очка

2. Роман Йоси («Нэшвилл», Швейцария) – 194

3. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – 185

4. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис», Канада) – 142

5. Крис Летанг («Питтсбург», Канада) – 140

6. Сет Джонс («Коламбус», США) – 124

7. Марк Джордано («Калгари», Канада) – 88

8. Кейл Макар («Колорадо», Канада) – 86

9. Джейккоб Слэвин («Каролина», США) – 85

10. Ши Уэбер («Монреаль», Канада) – 81

11. Райан Сутер («Миннесота», США) – 68

12. Куинн Хьюз («Ванкувер», США) – 56

13. Колтон Парайко («Сент-Луис», Канада) – 52

14. Чарли Макэвой («Бостон», США) – 41

15. Даги Хэмилтон («Каролина», Канада) – 35

16. Йон Клингберг («Даллас», Швеция) – 33

Каждый из авторов англоязычной версии сайта НХЛ выбирал 16 лучших защитников по своему мнению. За первое место давалось 16 очков, за второе – 15 и т.д.

источник: NHL (НХЛ)
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