«Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Квартальновым

Российский специалист Дмитрий Квартальнов продолжит работу с казанским «Ак Барсом». Об этом заявил президент клуба Наиль Маганов.

«Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав.

Хорошую игру в ходе чемпионатов показывали и клубы системы – «Барс» и «Ирбис», это тоже связно с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон», — цитирует Маганова ТАСС.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Ак Барс» вышел во второй раунде плей-офф.