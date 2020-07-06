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06 июля 19:10
автор: Виктор Шарафудинов

У 23 игроков НХЛ обнаружили коронавирус

Лига все еще раздумывает о дате рестарта сезона.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил о результатах тестирования на COVID-19 среди игроков 24 команд, которые готовятся к борьбе за Кубок Стэнли.

«По состоянию на понедельник 396 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа плана возобновления сезона. Среди этих игроков было сделано более 2900 тестов на COVID-19. Из них 23 результата были положительными», – сказано в заявлении лиги.

Вдобавок, начиная с 8 июня вне рамок протокола второго этапа возобновления сезона было выявлено еще 12 хоккеистов, сдавших положительные тесты на наличие коронавируса. Все у кого обнаружили инфекцию находятся в самоизоляции.

Имен зараженных игроков лига не раскрывает.

Рестарт сезона с участием 24 команд и дополнительным раундом плей-офф ориентировочно состоится в августе, однако дату начала соревнований НХЛ до сих пор не утвердила.

источник: NHL (НХЛ)
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Лига все еще раздумывает о дате рестарта сезона.
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