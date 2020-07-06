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06 июля 21:34

Вандалы сломали памятник хоккеисту «Локомотива», погибшему в авиакатастрофе

Иван Ткаченко умер в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

По предварительным данным, акт вандализма произошел в воскресенье, поскольку в субботу родственники навещали могилу, и с ней все было в порядке.

«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан», – сказал отец Ивана Леонид Ткаченко 76.ru.

Отметим, что Леонид Ткаченко навещает могилу сына каждую неделю.

Напомним, что в авиакатастрофе мгновенно погибли семь членов экипажа и 36 пассажиров. Хоккеист Александр Галимов умер через пять дней. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

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Вандалы сломали памятник хоккеисту «Локомотива», погибшему в авиакатастрофе
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