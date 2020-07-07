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07 июля 08:24
автор: Виктор Шарафудинов

Рестарт сезона в Национальной хоккейной лиге назначен на 1 августа

В борьбе за Кубок Стэнли примут участие 24 команды.

НХЛ и профсоюз игроков лиги опубликовали протокол возобновления сезона-2019/20, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

13 июля клубы НХЛ откроют тренировочные лагеря, 26 июля команды отправятся в два города, где будут проходить матчи после рестарта, а 1 августа состоятся первые матчи дополнительного раунда плей-офф.

Города, в которых соберутся по 12 команд из каждой конференции, пока не определены.

В Восточной конференции путевки в основную сетку плей-офф получили «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». На Западе – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». Эти команды проведут мини-турниры, определяя посев в основной сетке Кубка Стэнли.

А вот как выглядят пары дополнительного раунда плей-офф.

Восток:

«Питтсбург» – «Монреаль»

«Каролина» – «Рейнджерс»

«Айлендерс» – «Флорида»

«Торонто» – «Коламбус»

Запад:

«Эдмонтон» – «Чикаго»

«Нэшвилл» – «Аризона»

«Ванкувер» – «Миннесота»

«Калгари» – «Виннипег»

В дополнительном раунде плей-офф соперники будут играть до трех побед, а в основной сетке Кубка Стэнли – до четырех.

источник: NHL (НХЛ)
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