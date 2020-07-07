Рестарт сезона в Национальной хоккейной лиге назначен на 1 августа

НХЛ и профсоюз игроков лиги опубликовали протокол возобновления сезона-2019/20, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

13 июля клубы НХЛ откроют тренировочные лагеря, 26 июля команды отправятся в два города, где будут проходить матчи после рестарта, а 1 августа состоятся первые матчи дополнительного раунда плей-офф.

Города, в которых соберутся по 12 команд из каждой конференции, пока не определены.

В Восточной конференции путевки в основную сетку плей-офф получили «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». На Западе – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». Эти команды проведут мини-турниры, определяя посев в основной сетке Кубка Стэнли.

А вот как выглядят пары дополнительного раунда плей-офф.