У хоккеистов будет 72 часа, чтобы отказаться принимать участие в рестарте сезона НХЛ

НХЛ и ассоциация игроков лиги согласовали Договор о намерениях на четыре года продлить Коллективное трудовое соглашение (до сезона 2025-26), а также утвердили протоколы третьего и четвертого этапов Плана рестарта сезона.

Первые матчи дополнительного раунда плей-офф и мини турниров для определения посева в основной сетке Кубка Стэнли должны состояться 1 августа. Тренировочные лагеря 24 клубов откроются 13 июля.

Ожидается, что профсоюз проведет голосование между хоккеистами в течение следующих трех-пяти дней.

Каждая команда сможет включить в заявку 30 полевых игроков и неограниченное число вратарей. При этом с 13 июля смогут тренироваться лишь те хоккеисты, у которых есть право выступить в плей-офф.

Любой игрок НХЛ сможет отказаться от участия в тренировочных лагерях и оставшихся матчах сезона. Для этого необходимо уведомить свой клуб в письменном виде не позднее, чем в течение 72 часов после утверждения протоколов.