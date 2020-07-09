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09 июля 14:01

Питерс сможет прилететь в Россию не раньше 20 июля

Главный тренер клуба «Автомобилиста» Билл Питерс сможет прилететь в Россию не раньше 20 июля.

- Мы уже получили разрешения на работу на всех - это касается Билла Питерса, Перри Перна и хоккеистов Якуба Коваржа, Чэя Геноуэя и Дэна Сэкстона. Если говорить об оптимистичном прогнозе (по возвращению иностранцев в Россию), я бы назвал плюс-минус 20 июля, - цитирует ТАСС директора «Автомобилиста» Максима Рябкова.

Напомним, что 29 ноября прошлого года Питерс был со скандалом уволен из «Калгари»: нападающий «Орландо Солар Бэрс» (ECHL) Аким Алиу обвинил специалиста в расистских высказываниях, допущенных им десять лет назад во время тренировки «Рокфорд Айсхогс» (AHL). В апреле 2020 года Питерс был назначен на пост главного тренера «Автомобилиста».

Добавим, что лучшим в самостоятельной тренерской карьере Питерса в НХЛ стал сезон-2018/19, когда «Калгари» под его руководством выиграл Тихоокеанский дивизион и пробился в плей-офф, где в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Колорадо» в пяти матчах (1-4).

источник: ТАСС
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