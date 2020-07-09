Супруга Овечкина: За время карантина мы достроили дом, посадили дерево и родили ребенка

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала, чем занималась их семья, находясь на самоизоляции.

«За время карантина руки дошли до того, на что многие годы не хватало времени: мы перебрали весь дом, сделали детскую, доделали игровую, облагородили участок, сад… Можно сказать, за время карантина мы достроили дом, посадили дерево и родили ребенка», – цитирует супругу хоккеиста People Talk.

Ранее сообщалось, что сезон в НХЛ, прерванный в марте этого года, возобновят в августе. Турнир начнется со стадии плей-офф, в котором сыграют 24 команды.