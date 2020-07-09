ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 июля 17:10
автор: Артур Гичунцев

Супруга Овечкина: За время карантина мы достроили дом, посадили дерево и родили ребенка

27 мая в семье хоккеиста родился второй сын. Мальчика назвали Ильей.

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала, чем занималась их семья, находясь на самоизоляции.

«За время карантина руки дошли до того, на что многие годы не хватало времени: мы перебрали весь дом, сделали детскую, доделали игровую, облагородили участок, сад… Можно сказать, за время карантина мы достроили дом, посадили дерево и родили ребенка», – цитирует супругу хоккеиста People Talk.

Ранее сообщалось, что сезон в НХЛ, прерванный в марте этого года, возобновят в августе. Турнир начнется со стадии плей-офф, в котором сыграют 24 команды.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА крупно победил в ОренбургеРоссия заявила, что ответит «взаимностью» на британские санкции из-за дела МагнитскогоУмер серебряный призёр чемпионата Европы в составе сборной СССР Владимир ТрошкинВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Супруга Овечкина: За время карантина мы достроили дом, посадили дерево и родили ребенка
27 мая в семье хоккеиста родился второй сын. Мальчика назвали Ильей.
09.07.2020 17:10
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Питерс сможет прилететь в Россию не раньше 20 июля
Главный тренер клуба «Автомобилиста» Билл Питерс сможет прилететь в Россию не раньше 20 июля.
09.07.2020 14:01
Хоккей
«Авангард» расторг контракт со нападающим Андригетто
Швейцарский форвард Свен Андригетто покинул омскую команду.
09.07.2020 12:38
Хоккей
Иностранные тренеры и игроки «Салавата Юлаева» вернулись в Уфу
«Салавата Юлаева» сообщил о возвращении в Россию иностранных игроков и тренерского штаба команды.
09.07.2020 08:48
Хоккей
В сети появилось видео, как разбили памятник Ткаченко
Памятник погибшему игроку ярославского «Локомотива» Ивану Ткаченко разбила женщина.
08.07.2020 18:12
Хоккей
Президент ИИХФ Фазель надеется, что игроки НХЛ смогут выступить на двух следующих Олимпиадах
Хоккеисты сильнейшей лиги мира пропустили Игры в Пхенчхане в 2018 году.
08.07.2020 11:08
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста Зайцева, оставив детей с их матерью Готовцевой
Заседание несколько раз переносили.
07.07.2020 13:58
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
У хоккеистов будет 72 часа, чтобы отказаться принимать участие в рестарте сезона НХЛ
Дополнительный раунд плей-офф должен стартовать 1 августа.
07.07.2020 10:27
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Рестарт сезона в Национальной хоккейной лиге назначен на 1 августа
В борьбе за Кубок Стэнли примут участие 24 команды.
07.07.2020 08:24
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Вандалы сломали памятник хоккеисту «Локомотива», погибшему в авиакатастрофе
Иван Ткаченко умер в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
06.07.2020 21:34
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика