НХЛ объявила о возобновлении сезона 1 августа. Играть будут в Эдмонтоне и Торонто

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал расписание матчей дополнительного раунда плей-офф и мини-турниров для определения посева сильнейших команд двух конференций в основной сетке Кубка Стэнли.

Сезон в НХЛ возобновиться в субботу 1 августа, когда будет проведено пять матчей. В этот день первые встречи до трех побед проведут «Каролина» – «Рейнджерс», «Айлендерс» – «Флорида», «Питтсбург» – «Монреаль», «Эдмонтон» – «Чикаго» и «Калгари» – «Виннипег».

Вдобавок лига объявила места проведения игр после рестарта. Матчи будут проходить в Канаде. 12 команд Западной конференции соберутся в Эдмонтоне, а клубы из Восточной конференции – в Торонто.

В Восточной конференции путевки в основную сетку плей-офф получили «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». На Западе – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». Эти команды проведут мини-турниры, определяя посев в основной сетке Кубка Стэнли.

А вот как выглядят пары дополнительного раунда плей-офф.