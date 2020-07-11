ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 июля 08:46
автор: Виктор Шарафудинов

НХЛ объявила о возобновлении сезона 1 августа. Играть будут в Эдмонтоне и Торонто

В борьбе за Кубок Стэнли примут участие 24 команды.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал расписание матчей дополнительного раунда плей-офф и мини-турниров для определения посева сильнейших команд двух конференций в основной сетке Кубка Стэнли.

Сезон в НХЛ возобновиться в субботу 1 августа, когда будет проведено пять матчей. В этот день первые встречи до трех побед проведут «Каролина» – «Рейнджерс», «Айлендерс» – «Флорида», «Питтсбург» – «Монреаль», «Эдмонтон» – «Чикаго» и «Калгари» – «Виннипег».

Вдобавок лига объявила места проведения игр после рестарта. Матчи будут проходить в Канаде. 12 команд Западной конференции соберутся в Эдмонтоне, а клубы из Восточной конференции – в Торонто.

В Восточной конференции путевки в основную сетку плей-офф получили «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». На Западе – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». Эти команды проведут мини-турниры, определяя посев в основной сетке Кубка Стэнли.

А вот как выглядят пары дополнительного раунда плей-офф.

Восток:

«Питтсбург» – «Монреаль»

«Каролина» – «Рейнджерс»

«Айлендерс» – «Флорида»

«Торонто» – «Коламбус»

Запад:

«Эдмонтон» – «Чикаго»

«Нэшвилл» – «Аризона»

«Ванкувер» – «Миннесота»

«Калгари» – «Виннипег»

В дополнительном раунде плей-офф соперники будут играть до трех побед, а в основной сетке Кубка Стэнли – до четырех.

Вот как выглядит расписание квалификации Кубка Стэнли по сериям:

Восточная конференция (Scotiabank Arena, Торонто)
(5) «Питтсбург Пингвинз» - (12) «Монреаль Канадиенс»
1 августа, суббота: «Пингвинз» - «Канадиенс»
3 августа, понедельник: «Пингвинз» - «Канадиенс»
5 августа, среда: «Канадиенс» - «Пингвинз»
7 августа, пятница: «Канадиенс» - «Пингвинз»*
8 августа, суббота: «Пингвинз» - «Канадиенс»*

(6) «Каролина Харрикейнз» - (11) «Нью-Йорк Рейнджерс»
1 августа, суббота: «Харрикейнз» - «Рейнджерс»
3 августа, понедельник: «Харрикейнз» - «Рейнджерс»
4 августа, вторник: «Рейнджерс» - «Харикейнз»
6 августа, четверг: «Рейнджерс» - «Харрикейнз»*
8 августа, суббота: «Харрикейнз» - «Рейнджерс»*

(7) «Нью-Йорк Айлендерс» - (10) «Флорида Пэнтерз»
1 августа, суббота: «Айлендерс» - «Пэнтерз»
4 августа, вторник: «Айлендерс» - «Пэнтерз»
5 августа, среда: «Пэнтерз» - «Айлендерс»
7 августа, пятница: «Пэнтерз» - «Айлендерс»*
9 августа, воскресенье: «Айлендерс» - «Пэнтерз»*

(8) «Торонто Мэйпл Лифс» - (9) «Коламбус Блю Джекетс»
2 августа, воскресенье: «Мэйпл Лифс» - «Блю Джекетс»
4 августа, вторник: «Мэйпл Лифс» - «Блю Джекетс»
6 августа, четверг: «Блю Джекетс» - «Мэйпл Лифс»
7 августа, пятница: «Блю Джекетс» - «Мэйпл Лифс»*
9 августа, воскресенье: «Мэйпл Лифс» - «Блю Джекетс»*

Круговой турнир
2 августа, воскресенье: «Бостон Брюинз» - «Филадельфия Флайерз»
3 августа, понедельник: «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Вашингтон Кэпиталз»
5 августа, среда: «Бостон Брюинз» - «Тампа-Бэй Лайтнинг»
6 августа, четверг: «Филадельфия Флайерз» - «Вашингтон Кэпиталз»
8 августа, суббота: «Вашингтон Кэпиталз» - «Бостон Брюинз»
9 августа, воскресенье: «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Филадельфия Флайерз»

Западная конференция (Rogers Place, Эдмонтон)

(5) «Эдмонтон Ойлерз» - (12) «Чикаго Блэкхокс»
1 августа, суббота: «Ойлерз» - «Блэкхокс»
3 августа, понедельник: «Ойлерз» - «Блэкхокс»
5 августа, среда: «Блэкхокс» - «Ойлерз»
7 августа, пятница: «Блэкхокс» - «Ойлерз»*
8 августа, суббота: «Ойлерз» - «Блэкхокс»*

(6) «Нэшвилл Предаторз» - (11) «Аризона Койотиз»
2 августа, воскресенье: «Предаторз» - «Койотиз»
4 августа, вторник: «Предаторз» - «Койотиз»
5 августа, среда: «Койотиз» - «Предаторз»
7 августа, пятница: «Койотиз» - «Предаторз»*
9 августа, воскресенье: «Предаторз» - «Койотиз»*

(7) «Ванкувер Кэнакс» - (10) «Миннесота Уайлд»
2 августа, воскресенье: «Кэнакс» - «Уайлд»
4 августа, вторник: «Кэнакс» - «Уайлд»
6 августа, четверг: «Уайлд» - «Кэнакс»
7 августа, пятница: «Уайлд» - «Кэнакс»*
9 августа, воскресенье: «Кэнакс» - «Уайлд»*

(8) «Калгари Флэймз» - (9) «Виннипег Джетс»
1 августа, суббота: «Флэймз» - «Джетс»
3 августа, понедельник: «Флэймз» - «Джетс»
4 августа, вторник: «Джетс» - «Флэймз»
6 августа, четверг: «Джетс» - «Флэймз»*
8 августа: «Флэймз» - «Джетс»*

Западная конференция
Круговой турнир
2 августа, воскресенье: «Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»
3 августа, понедельник: «Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз»
5 августа, среда: «Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш»
6 августа, четверг: «Сент-Луис Блюз» – «Вегас Голден Найтс»
8 августа, суббота: «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс»
9 августа, воскресенье: «Сент Луис Блюз» – «Даллас Старз»

* - если потребуется

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведев дал совет желающим стать президентомГазизов – новый генеральный директор «Спартака»АТР объявила о начислении рейтинговых очков в сезоне-2020Обладательница самой большой натуральной груди на УкраинеВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорКокорин откровенно рассказал о судьбе Ефремова в тюрьме
Первым игроком НХЛ, который отказался играть после рестарта, стал защитник «Калгари» Хэмоник
Сезон возобновится 1 августа.
11.07.2020 09:50
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
НХЛ и профсоюз утвердили соглашение. Игроки вернутся на Олимпиаду, потолок зарплат не изменился
Рестарт сезона намечен на 1 августа, а драфт назначили на октябрь.
11.07.2020 09:13
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
НХЛ объявила о возобновлении сезона 1 августа. Играть будут в Эдмонтоне и Торонто
В борьбе за Кубок Стэнли примут участие 24 команды.
11.07.2020 08:46
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом»
41-летний нападающий пока не планирует завершать карьеру.
10.07.2020 18:13
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Хоккеист «Южного Урала» умер на сборах в 23 года
Жалоб на здоровья у Павла Крутия не было.
10.07.2020 16:18
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в этом сезоне
Он выступает в Северной Америке с 2016 года.
10.07.2020 11:20
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Супруга Овечкина: За время карантина мы достроили дом, посадили дерево и родили ребенка
27 мая в семье хоккеиста родился второй сын. Мальчика назвали Ильей.
09.07.2020 17:10
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Питерс сможет прилететь в Россию не раньше 20 июля
Главный тренер клуба «Автомобилиста» Билл Питерс сможет прилететь в Россию не раньше 20 июля.
09.07.2020 14:01
Хоккей
«Авангард» расторг контракт со нападающим Андригетто
Швейцарский форвард Свен Андригетто покинул омскую команду.
09.07.2020 12:38
Хоккей
Иностранные тренеры и игроки «Салавата Юлаева» вернулись в Уфу
«Салавата Юлаева» сообщил о возвращении в Россию иностранных игроков и тренерского штаба команды.
09.07.2020 08:48
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика