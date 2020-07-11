НХЛ объявила о возобновлении сезона 1 августа. Играть будут в Эдмонтоне и Торонто

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал расписание матчей дополнительного раунда плей-офф и мини-турниров для определения посева сильнейших команд двух конференций в основной сетке Кубка Стэнли.
Сезон в НХЛ возобновиться в субботу 1 августа, когда будет проведено пять матчей. В этот день первые встречи до трех побед проведут «Каролина» – «Рейнджерс», «Айлендерс» – «Флорида», «Питтсбург» – «Монреаль», «Эдмонтон» – «Чикаго» и «Калгари» – «Виннипег».
Вдобавок лига объявила места проведения игр после рестарта. Матчи будут проходить в Канаде. 12 команд Западной конференции соберутся в Эдмонтоне, а клубы из Восточной конференции – в Торонто.
В Восточной конференции путевки в основную сетку плей-офф получили «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». На Западе – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». Эти команды проведут мини-турниры, определяя посев в основной сетке Кубка Стэнли.
А вот как выглядят пары дополнительного раунда плей-офф.
Восток:
«Питтсбург» – «Монреаль»
«Каролина» – «Рейнджерс»
«Айлендерс» – «Флорида»
«Торонто» – «Коламбус»
Запад:
«Эдмонтон» – «Чикаго»
«Нэшвилл» – «Аризона»
«Ванкувер» – «Миннесота»
«Калгари» – «Виннипег»
В дополнительном раунде плей-офф соперники будут играть до трех побед, а в основной сетке Кубка Стэнли – до четырех.
Вот как выглядит расписание квалификации Кубка Стэнли по сериям:
Восточная конференция (Scotiabank Arena, Торонто)
(5) «Питтсбург Пингвинз» - (12) «Монреаль Канадиенс»
1 августа, суббота: «Пингвинз» - «Канадиенс»
3 августа, понедельник: «Пингвинз» - «Канадиенс»
5 августа, среда: «Канадиенс» - «Пингвинз»
7 августа, пятница: «Канадиенс» - «Пингвинз»*
8 августа, суббота: «Пингвинз» - «Канадиенс»*
(6) «Каролина Харрикейнз» - (11) «Нью-Йорк Рейнджерс»
1 августа, суббота: «Харрикейнз» - «Рейнджерс»
3 августа, понедельник: «Харрикейнз» - «Рейнджерс»
4 августа, вторник: «Рейнджерс» - «Харикейнз»
6 августа, четверг: «Рейнджерс» - «Харрикейнз»*
8 августа, суббота: «Харрикейнз» - «Рейнджерс»*
(7) «Нью-Йорк Айлендерс» - (10) «Флорида Пэнтерз»
1 августа, суббота: «Айлендерс» - «Пэнтерз»
4 августа, вторник: «Айлендерс» - «Пэнтерз»
5 августа, среда: «Пэнтерз» - «Айлендерс»
7 августа, пятница: «Пэнтерз» - «Айлендерс»*
9 августа, воскресенье: «Айлендерс» - «Пэнтерз»*
(8) «Торонто Мэйпл Лифс» - (9) «Коламбус Блю Джекетс»
2 августа, воскресенье: «Мэйпл Лифс» - «Блю Джекетс»
4 августа, вторник: «Мэйпл Лифс» - «Блю Джекетс»
6 августа, четверг: «Блю Джекетс» - «Мэйпл Лифс»
7 августа, пятница: «Блю Джекетс» - «Мэйпл Лифс»*
9 августа, воскресенье: «Мэйпл Лифс» - «Блю Джекетс»*
Круговой турнир
2 августа, воскресенье: «Бостон Брюинз» - «Филадельфия Флайерз»
3 августа, понедельник: «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Вашингтон Кэпиталз»
5 августа, среда: «Бостон Брюинз» - «Тампа-Бэй Лайтнинг»
6 августа, четверг: «Филадельфия Флайерз» - «Вашингтон Кэпиталз»
8 августа, суббота: «Вашингтон Кэпиталз» - «Бостон Брюинз»
9 августа, воскресенье: «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Филадельфия Флайерз»
Западная конференция (Rogers Place, Эдмонтон)
(5) «Эдмонтон Ойлерз» - (12) «Чикаго Блэкхокс»
1 августа, суббота: «Ойлерз» - «Блэкхокс»
3 августа, понедельник: «Ойлерз» - «Блэкхокс»
5 августа, среда: «Блэкхокс» - «Ойлерз»
7 августа, пятница: «Блэкхокс» - «Ойлерз»*
8 августа, суббота: «Ойлерз» - «Блэкхокс»*
(6) «Нэшвилл Предаторз» - (11) «Аризона Койотиз»
2 августа, воскресенье: «Предаторз» - «Койотиз»
4 августа, вторник: «Предаторз» - «Койотиз»
5 августа, среда: «Койотиз» - «Предаторз»
7 августа, пятница: «Койотиз» - «Предаторз»*
9 августа, воскресенье: «Предаторз» - «Койотиз»*
(7) «Ванкувер Кэнакс» - (10) «Миннесота Уайлд»
2 августа, воскресенье: «Кэнакс» - «Уайлд»
4 августа, вторник: «Кэнакс» - «Уайлд»
6 августа, четверг: «Уайлд» - «Кэнакс»
7 августа, пятница: «Уайлд» - «Кэнакс»*
9 августа, воскресенье: «Кэнакс» - «Уайлд»*
(8) «Калгари Флэймз» - (9) «Виннипег Джетс»
1 августа, суббота: «Флэймз» - «Джетс»
3 августа, понедельник: «Флэймз» - «Джетс»
4 августа, вторник: «Джетс» - «Флэймз»
6 августа, четверг: «Джетс» - «Флэймз»*
8 августа: «Флэймз» - «Джетс»*
Западная конференция
Круговой турнир
2 августа, воскресенье: «Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»
3 августа, понедельник: «Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз»
5 августа, среда: «Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш»
6 августа, четверг: «Сент-Луис Блюз» – «Вегас Голден Найтс»
8 августа, суббота: «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс»
9 августа, воскресенье: «Сент Луис Блюз» – «Даллас Старз»
* - если потребуется