НХЛ и профсоюз утвердили соглашение. Игроки вернутся на Олимпиаду, потолок зарплат не изменился

НХЛ и профсоюз игроков НХЛ ратифицировали продление Коллективного трудового соглашения на четыре года, которое истечет после завершения сезона 2025/26. Подробности были опубликованы на официальном сайте лиги.

Тренировочные лагеря могут открыться в домашних городах команд в понедельник в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона. 24 команды, продолжающие бороться за чемпионство, 26 июля отправятся в два принимающих города: 12 команд Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон. 1 августа начнутся квалификационные игры Кубка Стэнли.

Эдмонтон примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Ожидается, что финалы конференций начнутся 8 сентября, а старт финала Кубка Стэнли запланирован на 22 сентября. Он должен закончиться не позднее 4 октября.

Каждая из восьми команд, проигравшая в квалификации, будет иметь одинаковый шанс в 12,5% на первый выбор драфта-2020 в рамках второго этапа лотереи драфта. Данная жеребьёвка состоится 10 августа. Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября.

Рынок свободных агентов в это межсезонье откроется после драфта НХЛ и финала Кубка Стэнли.