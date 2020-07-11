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11 июля 09:13
автор: Виктор Шарафудинов

НХЛ и профсоюз утвердили соглашение. Игроки вернутся на Олимпиаду, потолок зарплат не изменился

Рестарт сезона намечен на 1 августа, а драфт назначили на октябрь.

НХЛ и профсоюз игроков НХЛ ратифицировали продление Коллективного трудового соглашения на четыре года, которое истечет после завершения сезона 2025/26. Подробности были опубликованы на официальном сайте лиги.

Тренировочные лагеря могут открыться в домашних городах команд в понедельник в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона. 24 команды, продолжающие бороться за чемпионство, 26 июля отправятся в два принимающих города: 12 команд Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон. 1 августа начнутся квалификационные игры Кубка Стэнли.

Эдмонтон примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Ожидается, что финалы конференций начнутся 8 сентября, а старт финала Кубка Стэнли запланирован на 22 сентября. Он должен закончиться не позднее 4 октября.

Каждая из восьми команд, проигравшая в квалификации, будет иметь одинаковый шанс в 12,5% на первый выбор драфта-2020 в рамках второго этапа лотереи драфта. Данная жеребьёвка состоится 10 августа. Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября.

Рынок свободных агентов в это межсезонье откроется после драфта НХЛ и финала Кубка Стэнли.

Продление соглашения означает трудовой мир между командами НХЛ и игроками на шесть сезонов после окончания этого. Это позволит лиге и профсоюзу планировать долгосрочное составление международного календаря и мероприятий вроде зимних Олимпиад, «Матчей звезд», «Зимней классики НХЛ» и «Стадионной серии НХЛ».

Нынешнее Коллективное трудовое соглашение, одобренное в январе 2013-го, должно было истечь 15 сентября 2022 года. После нынешнего продления оно истечет 15 сентября 2026 года.

Потолок зарплат НХЛ на сезон 2020-21 останется на уровне 81,5 млн долларов США. Он может увеличиться в предстоящие сезоны, если хоккейные доходы позволят это сделать.

Размер эскроу (процент, удерживаемый из зарплат игроков в рамках покрытия хоккейных доходов лиги в формате «50 на 50») будет установлен на отметке в 20 процентов в сезоне 2020/21, 14-18 процентов в сезоне 2021/22, 10 процентов в сезоне 2022-23 и шести процентов в сезонах 2023/24, 2024/25 и 2025/26.

Если после сезона 2024-25 долг игроков по эскроу превысит 125 млн, но будет менее 250 млн, к Коллективному трудовому соглашению будет автоматически добавлен один год. Тогда соглашение истечет 16 сентября 2027 года.

Игроки НХЛ вернутся на Олимпийские игры и примут участие в Играх 2022 года в Пекине и 2026 года в Милане и Кортина Д'Ампеццо. Это произойдет, если будут достигнуты соглашения с Международной федерацией хоккея и Международным олимпийским комитетом. Игроки НХЛ не принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане после того, как ездили на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

Общий размер бонусов за участие в плей-офф в этом сезоне увеличится с 16 млн до 32 млн. Компенсация для каждого игрока будет возрастать с каждым раундом.

Минимальная зарплата в НХЛ увеличится с 700 тыс. до 750 тыс. в сезонах 2021/22 и 2022/23, и до 775 тыс. в сезонах 2023/24, 2024/25 и 2025/26.

источник: NHL (НХЛ)
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