В НХЛ еще один игрок отказался играть после рестарта

Журналист телеканала TSN Рик Дхаливал сообщил о том, что еще один хоккеист НХЛ отказался играть за свою команду после рестарта сезона-2019/20.

Примеру канадского защитника «Калгари» Трэвиса Хэмоника последовал швейцарский нападающий «Ванкувера» Свен Берчи. Его заменит Коул Линд, приглашенный из фарм-клуба «Утика Кометс».

Напомним, что НХЛ предоставила игрокам право отказаться от выступлений после рестарта. Для этого нужно уведомить свой клуб в письменной форме в течение трех ближайших дней.

27-летний Берчи в регулярном чемпионате-2019/20 сыграл лишь шесть матчей, отметившись двумя результативными передачи. Всего на счету швейцарца в НХЛ 291 игра и 138 очков (66+72).

«Ванкувер» в квалификационном раунде Кубка Стэнли сыграет до трех побед с «Миннесотой».