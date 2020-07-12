Сын бывшего министра спорта России устроил смертельное ДТП

Артем Иванюженков, сын бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова, насмерть сбил велосипедиста.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел под Подольском на Октябрьском проспекте. 22-летний хоккеист не смог остановить свой автомобиль BMW и сбил мужчину, чье имя не называется.

По информации источника, воспитанник подмосковного «Витязя» был трезв, однако, о превышении скоростного режима с его стороны не уточняется.

Добавим, что его отец Борис Иванюженков был министром спорта с 1999 по 2000 год и занимал должность в Государственной Думе.