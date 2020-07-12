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12 июля 11:14
автор: Артур Гичунцев

Сын бывшего министра спорта России устроил смертельное ДТП

Инцидент произошел под Подольском.

Артем Иванюженков, сын бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова, насмерть сбил велосипедиста.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел под Подольском на Октябрьском проспекте. 22-летний хоккеист не смог остановить свой автомобиль BMW и сбил мужчину, чье имя не называется.

По информации источника, воспитанник подмосковного «Витязя» был трезв, однако, о превышении скоростного режима с его стороны не уточняется.

Добавим, что его отец Борис Иванюженков был министром спорта с 1999 по 2000 год и занимал должность в Государственной Думе.

источник: Телеграм-канал Mash
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Сын бывшего министра спорта России устроил смертельное ДТП
Инцидент произошел под Подольском.
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