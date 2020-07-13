«Сибирь» сезон 2020/21 посвятит врачам

ХК «Сибирь» принял решение посвятить сезон 2020/21 врачам.
«Настоящими героями нашего времени стали медицинские работники, которые оказались на «передовой» борьбы с этой напастью. Невзирая на опасность заражения, медики всего мира продолжают борьбу за наши жизни и здоровье. ХК «Сибирь» решил посвятить этот сезон ВРАЧАМ!», - говорится в сообщении на официальном сайте новосибирцев.
Также клуб представил новый логотип, который будет нанесен на форму игроков.
⚡ХК «Сибирь»: сезон 2020/2021 посвящаем врачам!— Hockey Club Sibir (@hcsibir) July 13, 2020
Представляем логотип, который будет располагаться на джерси для проведения предсезонных матчей «Сибири».
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