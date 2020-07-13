Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.

«Заболевание выявлено у двух игроков «Северстали», также положительными оказались результаты тестов одного игрока «Спартака» и трех хоккеистов «Торпедо», - приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Напомним, из-за пандемии минувший сезон КХЛ был завершен досрочно. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

В настоящее время клубы выходят из отпуска и проходят медицинское обследование.