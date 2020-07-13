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13 июля 18:36

Кравцов вызван в тренировочный лагерь «Рейнджерс»

В понедельник в НХЛ стартовала третья фаза плана по возобновлению сезона, в рамках которой открылись тренировочные лагеря команд.

В понедельник в НХЛ стартовала третья фаза плана по возобновлению сезона, в рамках которой открылись тренировочные лагеря команд.

Напомним, что в декабре прошлого года «Рейнджерс» сообщили о том, что форвард Виталий Кравцов вернулся в систему клуба и отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк». Российский нападающий разорвал контракт с «Трактором», чтобы вернуться в Северную Америку.

Ранее официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал расписание матчей дополнительного раунда плей-офф и мини-турниров для определения посева сильнейших команд двух конференций в основной сетке Кубка Стэнли. Все оставшиеся матчи продут в Канаде: 12 команд Западной конференции соберутся в Эдмонтоне, а клубы из Восточной конференции – в Торонто.

источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Кравцов вызван в тренировочный лагерь «Рейнджерс»
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