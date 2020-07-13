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13 июля 18:56

«Монреаль» подписал контракт новичка с Романовым

Защитник Александр Романов подписал соглашение с «Монреалем».

Как сообщает пресс-служба «Канадиенс», 20-летний россиянин подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка.

Отмечается, что Романов получит иметь право присоединиться к своей новой команде, чтобы принять участие в тренировочном сборе клуба на третьей фазе плана возобновления сезона, однако сначала ему придется пройти семидневный карантин. При этом Романов не будет иметь права играть в отборочном раунде.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ Романов провел 43 встречи, записав на свой счет семь результативных передач при показателе полезности «+21».

источник: ХК «Монреаль Канадиенс»
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