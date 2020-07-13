«Миннесота» подписала двухлетний контракт с Капризовым

Как сообщает пресс-служба команды, генеральный директор «Уайлд» Билл Герин объявил сегодня, что клуб подписал двухлетний контракт с 32-летним российским форвардом.

- Мы рады официально подписать и приветствовать Кирилла в нашей организации. Он превзошел все ожидания в своем развитии с момента его драфта в 2015 году, - прокомментировал подписание соглашения Герин.

Напомним, что Капризов был задрафтован «Миннесотой» в пятом раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером, однако в НХЛ так и не сыграл ни одного матча. За ЦСКА Кирилл выступает с 2017-го после перехода из «Салавата Юлаева». Всего на его счету 261 (124+137) очков при показателе полезности «+96» в 293 встречах КХЛ.