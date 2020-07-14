Александр Овечкин: Еще даже не думал о новом контракте с «Вашингтоном»

Вчера 13 июля клубы НХЛ открыли тренировочные лагеря, готовясь к рестарту чемпионата. В этот же день «Вашингтон» получил право продлить контракт 34-летнего Александра Овечкина.

В интервью для официального сайта НХЛ Александр сообщил, что пока даже не думал о продлении соглашения:

«Нет-нет, ни о чем пока ни с кем не разговаривал и даже не думал об этом. Сейчас слишком много других дел и забот.

Думаю, что для меня этот плей-офф будет отличным опытом. Трудно будет привыкнуть к отсутствию фанатов. Мы проведем вместе почти два месяца, не видя наших семей. Но самое главное – мы будем играть в хоккей, тренироваться и будем все делать вместе. Думаю, все это будет здорово».

Сезон-2020/21 станет последним для российского нападающего в вашингтонском клубе по 13-летнему контракту на 124 миллиона долларов, который он подписал в январе 2008 года.