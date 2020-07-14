Из-за коронавируса перенесены сборы «Барыса» и отменен Кубок президента Казахстана

Официальный сайт ХК «Барыс» объявил о переносе начала предсезонных сборов казахстанской команды на 3 августа из-за ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Вдобавок был отменен розыгрыш Кубка президента Казахстана.

Вот, что сказано в заявлении клуба из Нур-Султана:

«Согласно официальному заявлению премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в Казахстане до 2 августа продлеваются ограничительные меры. Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба на 3 августа.

Кроме того, запланированный на первую декаду августа традиционный розыгрыш международного турнира по хоккею с шайбой на Кубок Президента РК отменен. Такое решение принято организаторами с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан.

О дальнейших планах предсезонной подготовки команд хоккейного клуба «Барыс» будет сообщено дополнительно».