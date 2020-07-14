«Салават Юлаев» начал подготовку к новому сезону

Официальный сайт «Салавата Юлаева» сообщил о том, что хоккеисты уфимской команды начали подготовку к сезону-2020/21.

«Юлаевцы» вышли из отпуска и приступили к первому этапу предсезонной подготовки. Команда проходит углубленное медицинское обследование и сдает обязательные физические тесты после перерыва», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

«Все в штатном режиме, прошли медкомиссию, – сообщил новобранец команды защитник Евгений Бирюков. – Ждем командного собрания, где получим слова напутствия, и с хорошим настроением будем готовиться к новому сезону.

У многих ребят дома есть тренажеры, какие-то специальные приспособления. Все профессионалы и знают, как нужно готовиться, поэтому, думаю, вопросов ни у кого не было. Единственное во время отпуска, возникла проблема со льдом, не было мест, где покататься. В общем, все ребята сейчас в форме.

В «Салавате Юлаеве» отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб. Кого-то из ребят уже знал лично, кого-то заочно, поэтому приняли в команде хорошо. У меня отличный настрой, для меня это новая ступень, новый вызов, ведь я впервые сменил команду. С настроением и обстановкой все хорошо».