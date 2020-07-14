«Северсталь» объявила об отмене предсезонного турнира имени космонавта Беляева

Хоккейный клуб «Северсталь» объявил об отмене традиционного предсезонного турнира памяти летчика-космонавта Павла Беляева.

Традиционный предсезонный турнир по хоккею памяти летчика - космонавта П.И. Беляева отменён pic.twitter.com/W1JWNHjRRY — HC Severstal (@severstalclub) July 14, 2020

Решении принято в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 13 июля 2020 г. п.4: «Приостановить деятельность находящихся на территории области организаций, за исключением: спортивных организаций, осуществляющих тренировочные мероприятия в рамках реализации программ спортивной подготовки профессиональных спортивных клубов, при условии организации индивидуальных и групповых занятий; деятельности объектов по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без привлечения зрителей, при условии соблюдения требований по индивидуальным и групповым занятиям не более 20 человек, с загрузкой объектов в объеме не более 50 процентов».

При этом команда из Череповца сегодня приступила к тренировочному процессу в рамках подготовки к новому сезону.