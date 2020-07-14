ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 июля 15:26
автор: Виктор Шарафудинов

«Северсталь» объявила об отмене предсезонного турнира имени космонавта Беляева

Решение принято в соответствии с постановлением правительства Вологодской области.

Хоккейный клуб «Северсталь» объявил об отмене традиционного предсезонного турнира памяти летчика-космонавта Павла Беляева.

Решении принято в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 13 июля 2020 г. п.4: «Приостановить деятельность находящихся на территории области организаций, за исключением: спортивных организаций, осуществляющих тренировочные мероприятия в рамках реализации программ спортивной подготовки профессиональных спортивных клубов, при условии организации индивидуальных и групповых занятий; деятельности объектов по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без привлечения зрителей, при условии соблюдения требований по индивидуальным и групповым занятиям не более 20 человек, с загрузкой объектов в объеме не более 50 процентов».

При этом команда из Череповца сегодня приступила к тренировочному процессу в рамках подготовки к новому сезону.

Приезд иностранных хоккеистов «Северстали» в Россию ожидается не раньше чем через неделю.

источник: ХК «Северсталь»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сёмин призвал Кикнадзе уйти в отставкуПесков ответил на петицию миллионеров с требованием увеличить налоги на богатствоПредставлен кросс-купе Audi Q4 Sportsback e-tronЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаМодель надела крошечный купальник вверх ногамиБышовец о Сёмине: для меня не существует этого человека и тренера
«Северсталь» объявила об отмене предсезонного турнира имени космонавта Беляева
Решение принято в соответствии с постановлением правительства Вологодской области.
14.07.2020 15:26
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший защитник московского «Динамо» Огурцов перешел в «Трактор»
На счету 26-летнего хоккеиста 318 матчей в КХЛ.
14.07.2020 14:55
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Салават Юлаев» начал подготовку к новому сезону
Команда из Уфы вышла из отпуска.
14.07.2020 13:06
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Из-за коронавируса перенесены сборы «Барыса» и отменен Кубок президента Казахстана
Ранее предсезонный турнир ежегодно проводили в августе.
14.07.2020 12:23
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Овечкин: Еще даже не думал о новом контракте с «Вашингтоном»
Действующее соглашение российского капитана «Кэпиталз» рассчитано до завершения сезона-2020/21.
14.07.2020 09:38
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Тарасенко выведен из списка травмированных «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко восстановился после травмы плеча и перенесенной операции.
13.07.2020 21:54
Хоккей
Тестирование выявило 30 случаев заражения коронавирусом у игроков НХЛ
По состоянию на понедельник, 13 июля, в лиге было зарегистрировано более 600 игроков, приступивших к тренировкам в рамках второго этапа плана возобновления сезона.
13.07.2020 21:32
Хоккей
«Миннесота» подписала двухлетний контракт с Капризовым
Нападающий Кирилл Капризов подписал соглашение с «Миннесотой»
13.07.2020 19:34
Хоккей
«Монреаль» подписал контракт новичка с Романовым
Защитник Александр Романов подписал соглашение с «Монреалем».
13.07.2020 18:56
Хоккей
Кравцов вызван в тренировочный лагерь «Рейнджерс»
В понедельник в НХЛ стартовала третья фаза плана по возобновлению сезона, в рамках которой открылись тренировочные лагеря команд.
13.07.2020 18:36
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика