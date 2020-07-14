Сорокин подписал однолетний контракт с «Айлендерс»

Как сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба, контракт рассчитан сроком на сезон-2020/21.

Напомним, что «Айлендерс» выбрал Сорокина на драфте 2016 года НХЛ в третьем раунде под общим 78 номером.

Всего на счету голкипера 244 встречи в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он одержал 134 победы при коэффициенте надежности 1,70 и проценте отраженных бросков 93,0.

Отметим, что о желании видеть Сорокина в Нью-Йорке на следующий сезон заявлял генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.