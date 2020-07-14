Митчелл Марнер: Маззин постоянно твердил, что Михеев - настоящий монстр

- Он был просто великолепен, действовал на огромной скорости, стал намного лучше. Я говорил с Джейком Маззином, который также был травмирован, и он постоянно твердил: «Михеев - настоящий монстр. В тренажерном зале и на катке он превращается в настоящего зверя», - цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Михеев 27 декабря получил рассечение кисти после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта. В начале марта российский форвард провел первую тренировку с командой. Всего Михеев провел 39 матчей за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате сезона-2019/20, ставшим для нападающего дебютным в НХЛ, записав на свой счет 23 (8+15) очка.