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14 июля 23:10

Митчелл Марнер: Маззин постоянно твердил, что Михеев - настоящий монстр

Во вторник нападающий «Торонто» Илья Михеев тренировался в одном с Джоном Таваресом и Митчеллом Марнером.

- Он был просто великолепен, действовал на огромной скорости, стал намного лучше. Я говорил с Джейком Маззином, который также был травмирован, и он постоянно твердил: «Михеев - настоящий монстр. В тренажерном зале и на катке он превращается в настоящего зверя», - цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Михеев 27 декабря получил рассечение кисти после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта. В начале марта российский форвард провел первую тренировку с командой. Всего Михеев провел 39 матчей за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате сезона-2019/20, ставшим для нападающего дебютным в НХЛ, записав на свой счет 23 (8+15) очка.

источник: NHL (НХЛ)
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