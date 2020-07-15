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15 июля 10:04
автор: Юрий Нечаев

Панарин - о сезоне в «Рейнджерс»: Подрасслабился — и стало получаться

Россиянин проводит дебютный сезон в нью-йоркском клубе.

Российский хоккеист Артемий Панарин прокомментировал свое выступление за «Рейнджерс».

«Я не думаю, что были какие-то особые ключи к успеху. Стараюсь всегда играть на 100 процентов. Наверное, ключ был где-то глубоко внутри, на подсознании. Возможно, дело было в психологии: просто подрасслабился — и стало получаться», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Напомним, летом 2019 года россиянин подписал с клубом из Нью-Йорка семилетний контракт. В своем дебютном сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, в 69 проведенных матчах Панарин набрал 95 (32+63) очков.

источник: NHL (НХЛ)
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Панарин - о сезоне в «Рейнджерс»: Подрасслабился — и стало получаться
Россиянин проводит дебютный сезон в нью-йоркском клубе.
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