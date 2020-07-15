Панарин - о сезоне в «Рейнджерс»: Подрасслабился — и стало получаться

Российский хоккеист Артемий Панарин прокомментировал свое выступление за «Рейнджерс».

«Я не думаю, что были какие-то особые ключи к успеху. Стараюсь всегда играть на 100 процентов. Наверное, ключ был где-то глубоко внутри, на подсознании. Возможно, дело было в психологии: просто подрасслабился — и стало получаться», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Напомним, летом 2019 года россиянин подписал с клубом из Нью-Йорка семилетний контракт. В своем дебютном сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, в 69 проведенных матчах Панарин набрал 95 (32+63) очков.