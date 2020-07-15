«Куньлунь» собирается проводить домашние матчи сезона 2020/21 в Мытищах

Пекинский клуб КХЛ «Куньлунь» уведомил руководство лиги о том, что в следующем сезоне планирует принимать соперников на «Арене-Мытищи».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«14 июля «Куньлунь Ред Стар» направил в КХЛ письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба в ближайшем сезоне будет «Арена-Мытищи». До 23 июля КХЛ проведет инспекцию данной арены на возможность проведения матчей чемпионата», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, прошлый сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце прошлого года в Китае.

По итогам регулярного чемпионата 2019/20 «Куньлунь» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.