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15 июля 16:36
автор: Виктор Шарафудинов

КХЛ опровергла информацию о рекомендациях для «Йокерита» проводить домашние матчи в России

Об особых требованиях лиги к финскому клубу сообщала газета Iltalehti.

Континентальная хоккейная лига не давала рекомендаций финскому «Йокериту» рекомендаций о проведении домашних матчей сезона-2020/21 на территории России.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщении пресс-службы лиги.

«В начале июня КХЛ направила официальные письма в иностранные клубы КХЛ с просьбой предоставить информацию о графике принимаемых мер по снятию ограничений, вызванных пандемией коронавируса, а также сообщить о возможных вариантах выступления команды в случае, если к моменту старта чемпионата не будет возобновлено авиасообщение между странами, открыты границы и не будет возможности проведения спортивных мероприятий в данных городах. В письме «Йокериту» лига не давала рекомендаций о проведении матчей на территории РФ».

Ранее пресс-служба клуба «Йокерита» тоже опровергла публикацию газеты Iltalehti, сообщив, что команда готовится проводить домашние матчи в Хельсинки.

Новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября.

источник: ТАСС
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