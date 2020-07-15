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15 июля 16:53
автор: Виктор Шарафудинов

Артемий Панарин: Вдвойне приятно представлять свою страну на Олимпиаде

Хоккеистам НХЛ пришлось пропустить Игры в Пхенчхане два года назад.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался по поводу возможного выступления хоккеистов НХЛ на следующих зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

«Для любого хоккеиста важно играть на Олимпиаде, – отметил Панарин в интервью для официального сайта НХЛ. – Вдвойне приятно представлять свою страну, тем более я еще ни разу не играл на Олимпиаде. Поэтому для меня это большое событие».

Возможность выступления хоккеистов на Играх 2022 и 2026 годов прописана в новом коллективном соглашении профсоюза игроков с лигой, однако НХЛ еще должна договориться об этом с ИИХФ и Международным олимпийском комитетом.

источник: NHL (НХЛ)
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Артемий Панарин: Вдвойне приятно представлять свою страну на Олимпиаде
Хоккеистам НХЛ пришлось пропустить Игры в Пхенчхане два года назад.
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