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16 июля 10:43
автор: Юрий Нечаев

Кучеров, Тарасенко и Свечников вошли в число лучших правых нападающих Кубка Стэнли

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа.

НХЛ опубликовала список лучших правых нападающих, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона.

Лидером рейтинга стал чех Давид Пастрняк из «Бостона». В регулярном чемпионате он забросил 48 шайб и вместе с Александром Овечкиным был признан лучшим снайпером сезона.

Следом за Пастрняком расположился Никита Кучеров из «Тампы». В активе россиянина 85 (33+52) очков в 68 матчах текущего сезона.

Замкнули десятку лучших Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» и Андрей Свечников из «Каролины».

Тарасенко пропустил большую часть сезона из-за травмы. Он провел 10 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков.

20-летний Свечников в 68 проведенных встречах набрал 61 (24+37) очко.

источник: NHL (НХЛ)
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