Кучеров, Тарасенко и Свечников вошли в число лучших правых нападающих Кубка Стэнли

НХЛ опубликовала список лучших правых нападающих, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона.

Лидером рейтинга стал чех Давид Пастрняк из «Бостона». В регулярном чемпионате он забросил 48 шайб и вместе с Александром Овечкиным был признан лучшим снайпером сезона.

Следом за Пастрняком расположился Никита Кучеров из «Тампы». В активе россиянина 85 (33+52) очков в 68 матчах текущего сезона.

Замкнули десятку лучших Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» и Андрей Свечников из «Каролины».

Тарасенко пропустил большую часть сезона из-за травмы. Он провел 10 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков.