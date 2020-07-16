Нападающий «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«У Сергея Шумакова выявлен коронавирус. В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона», — цитирует Волкова пресс-служба омичей.