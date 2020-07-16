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16 июля 15:08
автор: Юрий Нечаев

Нападающий «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«У Сергея Шумакова выявлен коронавирус. В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона», — цитирует Волкова пресс-служба омичей.

В минувшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, в 58 матчах регулярного чемпионата Шумаков набрал 41 (17+24) очко. Также в его активе 7 (3+4) очков в шести играх плей-офф.

источник: ХК «Авангард»
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