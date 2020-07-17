Владимир Тарасенко: Травма в прошлом. В плей-офф нужно показать наш лучший хоккей

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал, что полностью восстановился после травмы, а также поделился ожиданиями от возобновляющегося 1 августа сезона в НХЛ.

«Все в прошлом. Порой было очень тяжело, но я уже катаюсь с командой и очень этому рад. Мы провели пару замечательных тренировок. Все получают огромное удовольствие от того, что собрались вместе.

Плей-офф — главное в НХЛ. Мы начинаем новый сезон с кубковых игр после перерыва, и это замечательно. Нужно сделать все, чтобы показать в плей-офф наш лучший хоккей», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Напомним, россиянин получил травму плеча в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса». 29 октября хоккеист перенес операцию. В 10 проведенных матчах текущего сезона россиянин успел набрать 10 (3+7) очков.

Сезон в НХЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.