Чемпион России в составе «Лады» Тезиков скончался в возрасте 42 лет

Воспитанник тольяттинского хоккея Алексей Тезиков умер в возрасте 42 лет.

Умер Алексей Тезиков



16 июля скоропостижно скончался воспитанник «Лады» Алексей Тезиков. Алексею Павловичу стало плохо на улице, и он умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, не приходя в сознание. pic.twitter.com/phVpLq7YJe — ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) July 17, 2020

Как сообщает пресс-служба «Лады», 16 июля мужчине стало плохо на улице, и он скончался до приезда скорой помощи.

В сезоне 1995/96 Тезиков в составе «Лады» стал чемпионом России. В 1997 году он принял решение перебраться в Северную Америку. В НХЛ он успел поиграть за «Вашингтон» и «Ванкувер».