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17 июля 11:32
автор: Юрий Нечаев

Чемпион России в составе «Лады» Тезиков скончался в возрасте 42 лет

Хоккеист провел 30 матчей в НХЛ.

Воспитанник тольяттинского хоккея Алексей Тезиков умер в возрасте 42 лет.

Как сообщает пресс-служба «Лады», 16 июля мужчине стало плохо на улице, и он скончался до приезда скорой помощи.

В сезоне 1995/96 Тезиков в составе «Лады» стал чемпионом России. В 1997 году он принял решение перебраться в Северную Америку. В НХЛ он успел поиграть за «Вашингтон» и «Ванкувер».

В сезоне 2016/17 Тезиков работал в ДЮСШ «Лада».

источник: ХК «Лада»
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