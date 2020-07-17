Экс-защитник «Авангарда» Роман Манухов перешел в «Трактор»

Пресс-служба челябинского «Трактора» сообщила о том, что бывший защитник «Авангарда» Роман Манухов заключил с клубом контракт на один сезон.

Роман Манухов — новобранец «Трактора» ⚡ Контракт с 26-летним защитником заключён на один сезон. pic.twitter.com/a3A3gWJLm9 — HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) July 17, 2020

Вчера 26-летний хоккеист расстался с омской командой по взаимному соглашению сторон без выплаты компенсации.

Манухов провел в «Авангарде» один сезон, а ранее играл за «Ак Барс», «Локомотив» и новокузнецкий «Металлург». Всего на его счету 177 матчей и 41 очко (6+35) в КХЛ.