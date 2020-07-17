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17 июля 19:19
автор: Виктор Шарафудинов

Экс-защитник «Авангарда» Роман Манухов перешел в «Трактор»

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел в КХЛ 30 матчей, набрав три очка (1+2) при показателе полезности +3.

Пресс-служба челябинского «Трактора» сообщила о том, что бывший защитник «Авангарда» Роман Манухов заключил с клубом контракт на один сезон.

Вчера 26-летний хоккеист расстался с омской командой по взаимному соглашению сторон без выплаты компенсации.

Манухов провел в «Авангарде» один сезон, а ранее играл за «Ак Барс», «Локомотив» и новокузнецкий «Металлург». Всего на его счету 177 матчей и 41 очко (6+35) в КХЛ.

источник: ХК «Трактор»
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Экс-защитник «Авангарда» Роман Манухов перешел в «Трактор»
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел в КХЛ 30 матчей, набрав три очка (1+2) при показателе полезности +3.
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