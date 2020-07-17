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17 июля 22:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса

Инфекцию нашли у шестерых игроков московского клуба.

ХК «Спартак» был вынужден приостановить подготовку к старту нового сезона КХЛ, поскольку коронавирус нашли у шестерых игроков команды Олега Знарка.

Пресс-служба московского клуба опубликовала официальное заявление по этому поводу:

«Спартак» подтверждает, что в настоящее время ряд хоккеистов и сотрудники из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус. У троих игроков «Спартака» положительный анализ был зафиксирован до начала общего сбора команды.

Перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске было проведено еще одно тестирование методом ИФА. Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды. Они были помещены на изоляцию по месту жительства. У всех течение болезни протекает в легкой форме без осложнений

Вместе с тем после консультаций со специалистами Роспотребнадзора сегодня было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на базе в Новогорске. Тестирование методом ПЦР было проведено 17 июля, повторное назначено на 21 июля. По результатам данных тестирований будет принято решение о дальнейшем ходе тренировочного сбора «Спартака».

Ранее новичок красно-белых Андрей Зубарев в инстаграме сообщил о том, что заразился вирусной пневмонией.

Старт регулярного чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября.

источник: ХК «Спартак»
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