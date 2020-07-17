ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 июля 22:44
автор: Виктор Шарафудинов

«Филадельфия» отдала нападающего Сушко в аренду минскому «Динамо»

В минувшем сезоне 21-летний форвард играл в АХЛ за «Лихай Вэлли».

Минское «Динамо» объявило о переходе нападающего Максима Сушко, права на которого принадлежат «Филадельфии Флайерз».

Ранее пресс-служба клуба НХЛ сообщила, что Сушко будет играть за белорусский клуб на правах аренды.

В 2017-м «Филадельфия» задрафтовала белорусского хоккеиста под общим 107-м номером. В прошлом году Максим провел в составе «летчиков» два выставочных матча в рамках подготовки к сезону, а затем выступал в АХЛ за фарм-клуб филадельфийской команды «Лихай Вэлли Фантомс». В 53 матчах Сушко набрал 21 очко (11+10) при показателе полезности +5.

источник: ХК «Филадельфия Флайерз»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Ставрополе открыт дилерский центр Jaguar Land Rover ГЕРМЕСМесси назван лучшим бомбардиром XXI века по соотношению голов к сыгранным матчамНе успели еще привыкнуть к 5G, а Samsung готовится к сетям 6GТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМуж опубликовал деликатное фото Пэйдж Ван Зант ради весельяЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Филадельфия» отдала нападающего Сушко в аренду минскому «Динамо»
В минувшем сезоне 21-летний форвард играл в АХЛ за «Лихай Вэлли».
17.07.2020 22:44
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса
Инфекцию нашли у шестерых игроков московского клуба.
17.07.2020 22:23
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Экс-защитник «Авангарда» Роман Манухов перешел в «Трактор»
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел в КХЛ 30 матчей, набрав три очка (1+2) при показателе полезности +3.
17.07.2020 19:19
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Защитник «Спартака» Зубарев сообщил, что заболел вирусной пневмонией
В минувшем сезоне 33-летний хоккеист выступал за СКА.
17.07.2020 18:09
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший форвард «Эдмонтона» Гранлунд стал игроком «Салавата Юлаева»
Контракт рассчитан на два года.
17.07.2020 16:18
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Максим Шалунов: Моя цель - максимально помочь ЦСКА завоевать Кубок Гагарина
Форвард выступает за красно-синих с сезона 2017/18.
17.07.2020 12:45
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Науменков заключил новый контракт с ЦСКА
Защитник выступает за красно-синих с 2014 года.
17.07.2020 12:33
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Шалунов продлил контракт с ЦСКА
Форвард выступает за красно-синих с сезона 2017/18.
17.07.2020 11:38
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Чемпион России в составе «Лады» Тезиков скончался в возрасте 42 лет
Хоккеист провел 30 матчей в НХЛ.
17.07.2020 11:32
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Секач подписал контракт с «Авангардом»
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
17.07.2020 10:47
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика