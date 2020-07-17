«Филадельфия» отдала нападающего Сушко в аренду минскому «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о переходе нападающего Максима Сушко, права на которого принадлежат «Филадельфии Флайерз».

Ранее пресс-служба клуба НХЛ сообщила, что Сушко будет играть за белорусский клуб на правах аренды.

В 2017-м «Филадельфия» задрафтовала белорусского хоккеиста под общим 107-м номером. В прошлом году Максим провел в составе «летчиков» два выставочных матча в рамках подготовки к сезону, а затем выступал в АХЛ за фарм-клуб филадельфийской команды «Лихай Вэлли Фантомс». В 53 матчах Сушко набрал 21 очко (11+10) при показателе полезности +5.