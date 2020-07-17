Василевский поспорит за приз лучшему вратарю НХЛ с Раском и Хеллебайком

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте назвала тройку претендентов на «Везина Трофи».

За награду лучшего вратаря сезона-2019/20 поспорят россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), финн Туукка Раск («Бостон») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Первым о том, что Василевский в третий раз подряд будет бороться за «Везина Трофи», сообщил агент российского голкипера Дэн Мильштейн. Андрей получил приз в прошлом году, а в 2018-м проиграл конкуренцию финскому голкиперу «Нэшвилла» Пекке Ринне.

В регулярном чемпионате-2019/20 Василевский сыграл 52 матча, отразив 91,7 процента бросков и трижды сыграв «на ноль». Вдобавок Андрей стал лидером сезона по количеству побед среди вратарей – 35.

Раск провел 41 матч в составе «Бостона», отразив 92,9 процента бросков и пять раз сохранив ворота «Брюинз» в неприкосновенности.