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18 июля 08:17

Андрей Василевский: «Везина Трофи» - награда, ради которой нужно работать, проливая пот и кровь

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский поздравил Туукку Раска и Коннора Хеллебайка с выдвижением на «Везина Трофи».

- Поздравляю Туукку и Коннора с тем, что их тоже выдвинули на «Везина Трофи». Я понимаю, что мы сейчас живем в тяжелое время с этим вирусом. Тем не менее, шайба круглая, лед такой же скользкий. Этот приз нисколько не понизился в цене для того, кто из нас его возьмет. Не скажу, что эта номинация на «Везину» для меня какая-то особенная. Это та же награда, ради которой нужно много работать, проливая пот и кровь, - цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, что накануне стало известно, что за награду лучшего вратаря сезона-2019/20 в НХЛ поспорят россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), финн Туукка Раск («Бостон») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

В регулярном чемпионате Василевский сыграл 52 матча, отразив 91,7 процента бросков и трижды сыграв «на ноль». Вдобавок голкипер «Тампы» стал лидером сезона по количеству побед среди вратарей – 35. Раск провел 41 матч в составе «Бостона», отразив 92,9 процента бросков и пять раз сохранив ворота «Брюинз» в неприкосновенности. Хеллебайк провел большей всех «сухих матчей» – шесть. Всего на счету голкипера 58 встреч в «регулярке», а его процент отраженных бросков составляет 92,2.

источник: NHL (НХЛ)
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Андрей Василевский: «Везина Трофи» - награда, ради которой нужно работать, проливая пот и кровь
Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский поздравил Туукку Раска и Коннора Хеллебайка с выдвижением на «Везина Трофи».
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